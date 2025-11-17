Haberler

Amasya'da Plastik Malzeme Deposunda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Amasya'nın İpekköy Mahallesi'nde bulunan plastik malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

AMASYA'da plastik malzemelerin olduğu depoda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

İpekköy Mahallesi Küme Evleri mevkisinde, plastik malzemelerin olduğu bir depoda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler, depoyu sardı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangını söndürüldü. Depoda hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
