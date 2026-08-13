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Amasya'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gazimahbup Mahallesi Melek Sokak'ta B.T'ye ait otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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