Amasya'da otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
M.Ç. idaresindeki 34 EMZ 444 plakalı otomobil, Çiftçioğlu mevkisinde M.K'nın kullandığı 05 ABC 622 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Merzifon ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel