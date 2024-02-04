Amasya'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

AMASYA'da Mustafa Kurt'un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı.

Kaza bu sabah Helvacı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Kurt yönetimindeki 05 ACU 152 plakalı otomobil, şehir merkezine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Kurt ile araçta bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.(DHA)