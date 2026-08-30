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Amasya’da otomobil istinat duvarına çarptı; 6 yaralı

Amasya’da otomobil istinat duvarına çarptı; 6 yaralı
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Amasya'nın Dadıköy kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce beton bloğa ardından istinat duvarına çarptı. Kazada araçtaki 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

AMASYA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Dadıköy kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne ilerleyen Şefik B.'nin kullandığı 35 AKT 616 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, ilk olarak yol kenarındaki beton bloka ardından savrularak istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Şefik B. ile yanındaki Havva B., Samet B., Muhammet B., Remziye B. ve Burak B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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