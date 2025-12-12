Haberler

Amasya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

R.A. idaresindeki 06 FDV 696 plakalı otomobil, Doğu Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında E.D'nin kullandığı 05 ACR 302 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
