Haberler

Amasya'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya-Tokat kara yolunda gerçekleşen kazada, sürücü Ö.I. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ö.I. idaresindeki 03 EC 598 plakalı otomobil, Amasya-Tokat kara yolunun Sarımeşe mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe taraftarının 42 gündür beklediği müjdeli haber geldi
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi

İsrail 3 milletvekilimizi alıkoydu, Türkiye'den tarihi rest geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.