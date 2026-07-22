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Amasya'da ücretsiz LGS tercih danışmanlığı yapılıyor

Amasya'da ücretsiz LGS tercih danışmanlığı yapılıyor
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Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Serdar Zeren Ortaokulu'nda LGS tercih döneminde öğrencilere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Müdür Katipoğlu, bilinçli tercihler için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Amasya'da Liselere Geçiş Sisteminin (LGS) tamamlanmasıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Serdar Zeren Ortaokulunda öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tercih danışmanlığı biriminde görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya gelen Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

LGS tercih döneminin öğrencilerin eğitim hayatları ve gelecekleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Katipoğlu, öğrencilerin ve velilerin bilinçli ve doğru tercihler yapabilmeleri için rehberlik hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
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