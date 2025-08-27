Amasya'da Öğrencilere Eğitime Destek Kampanyası

Amasya İl Müftülüğü koordinesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi Kadın Kolları tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Eğitime Destek Kampanyası" düzenlendi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, "Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar" sloganıyla hazırlanan çanta ve kırtasiye setleri TDV gönüllüleri ve görevlileri tarafından öğrencilere ulaştırıldı.

Amasya İl Müftüsü ve TDV Amasya Şube Başkanı Hamza Bayram, kampanyaya katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı hizmette emek veren tüm görevli ve gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.