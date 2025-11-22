Haberler

Amasya'da Öğrencilerden Asker ve Polislere Mektup

Amasya'da 170 anaokulu öğrencisi, velileriyle birlikte duygu ve düşüncelerini kağıda dökerek asker ve polislere mektup yazdı. Yazılan mektuplar, ilgili güvenlik güçlerine teslim edildi.

Amasya'da 170 anaokulu öğrencisi, velileriyle birlikte duygu ve düşüncelerini kağıda dökerek asker ve polislere mektup yazdı.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Değerler Eğitimi Projesi kapsamında, asker ve polislere aileleriyle birlikte mektup yazdı.

Yazılan mektuplar, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Amasya 15. Piyade Er Eğitim Tugayı'na gönderilmek üzere, okul bahçesine gelen PTT aracına teslim edildi.

Velilerden Pakize Sokullu ise mektubu yazarken çok duygulandıklarını belirterek, "Böyle güzel bir projenin içinde bulunmak benim için çok kıymetli. Kızım mektubuna kendi düşüncelerini söyledi bende yazdım ve çok duygulandım. Polis, jandarma ve emniyet müdürlüğüne yazıldı mektuplar" dedi.

Ailesiyle birlikte polislere ve askerlere mektup yazan 4 yaşındaki Defne Vildan Sokullu ise "Türk askeri bizim için çok değerli. Onlar olmasa biz ne yapardık, bizi kim korurdu? Onları çok seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
