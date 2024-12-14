Amasya'da öğrenciler metaverse ve artırılmış gerçeklikle bilime yolculuk yaptı

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri metaverse ve artırılmış gerçeklikle bilime yolculuk gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, eğitim teknolojilerini yakından deneyimleyerek uzay araçları ve güneş sistemi hakkında eğitim aldı.

Öğrenciler, teknoloji destekli eğitim kapsamında artırılmış gerçeklik kartları kullanarak uzay araçları hakkında bilgi edindi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE uzmanı öğretmeni Gökhan Sontay, Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin "metaverse ve artırılmış gerçeklik gözlüğü" ile bilime yolculuk yaptığını ifade ederek, "Etkinlik kapsamında metaverse gözlüğü ile sanal sınıflar oluşturuldu. Sanal sınıflarda örnek dersler planlandı, ayrıca fen ve bilim ile ilgili etkinlikler gerçekleştirildi." dedi.