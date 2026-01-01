Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?
Amasya'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapanırken, yollar ve kaldırımlar beyaza büründü. Şehirdeki durumu videoya alan bir grup öğrenci, Amasya Valisi Önder Bakan'dan okulların tatil edilmesi talebinde bulundu. Videoda "Vali Amca lapa lapa kar yağıyor. Yarın okulları tatil eder misiniz? Biz tatil istiyoruz. Etmezsen de Yavuz Selim Ortaokulu'na kar topu oynamaya gelir misin" ifadeleri yer aldı.
Amasya'da özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yollar ve kaldırımlar beyaza büründü, 180 köy yolu ulaşıma kapandı.
VALİYE SESLENDİLER
Bir grup öğrenci, cep telefonlarıyla çektikleri videolarla Amasya Valisi Önder Bakan'dan okulların tatil edilmesi talebinde bulundu.
"YARIN OKULLARI TATİL EDER MİSİNİZ?"
Öğrencilerin videosunda, "Vali Amca lapa lapa kar yağıyor. Yarın okulları tatil eder misiniz? Biz tatil istiyoruz. Etmezsen de Yavuz Selim Ortaokulu'na kar topu oynamaya gelir misin" ifadeleri yer aldı. Video sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel