Haberler

Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?

Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz? Haber Videosunu İzle
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapanırken, yollar ve kaldırımlar beyaza büründü. Şehirdeki durumu videoya alan bir grup öğrenci, Amasya Valisi Önder Bakan'dan okulların tatil edilmesi talebinde bulundu. Videoda "Vali Amca lapa lapa kar yağıyor. Yarın okulları tatil eder misiniz? Biz tatil istiyoruz. Etmezsen de Yavuz Selim Ortaokulu'na kar topu oynamaya gelir misin" ifadeleri yer aldı.

Amasya'da özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yollar ve kaldırımlar beyaza büründü, 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

VALİYE SESLENDİLER

Bir grup öğrenci, cep telefonlarıyla çektikleri videolarla Amasya Valisi Önder Bakan'dan okulların tatil edilmesi talebinde bulundu.

Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?

"YARIN OKULLARI TATİL EDER MİSİNİZ?"

Öğrencilerin videosunda, "Vali Amca lapa lapa kar yağıyor. Yarın okulları tatil eder misiniz? Biz tatil istiyoruz. Etmezsen de Yavuz Selim Ortaokulu'na kar topu oynamaya gelir misin" ifadeleri yer aldı. Video sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 4 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! Birçok ilde okullar tatil edildi
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi