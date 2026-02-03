Haberler

Amasya'da öğrenciler "Bayrak Sevgisi" klibi hazırladı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerince "Bayrak Sevgisi" temalı klip hazırlandı.

Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Cem Meşe öncülüğünde "Bayrak Sevgisi" temalı video klip çalışması yaptı.

Kırmızı beyaz renklerde giyinen öğrenciler, klipte İstiklal Marşı'nın 8. kıtasını okudu.

Cem Meşe, çeşitli konularda çocukların dikkatini çekmek için daha önce de etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Türk bayrağının vatanın her bir ferdi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Meşe, "Bayrak sevgisini çocuklarımıza aşılamak için bu çalışmayı gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
