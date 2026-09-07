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Amasya'da Müzik Terapi Sempozyumu

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Amasya'da, Sabuncuoğlu Şerefeddin anısına düzenlenen sempozyumda, müziğin terapi ve tedavi gücü modern bilimle ele alındı. Tarihi Bimarhane'de gerçekleşen programda uzmanlar, müzikle tedavinin tarihsel önemini ve klinik etkilerini paylaştı.

Amasya'da, Osmanlı döneminin ünlü hekimlerinden Sabuncuoğlu Şerefeddin adına Müzik Terapi Sempozyumu düzenlendi.

Amasya Belediyesi koordinatörlüğünde ve Amasya Üniversitesi Rektörlüğünün katkılarıyla tarihi Amasya Bimarhanesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, müzik eşliğinde müziğin iyileştirici, birleştirici ve tedavi edici gücü modern bilimsel verilerle ele alındı.

Sempozyumda sunum yapan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, müziğin terapideki kültürel faktörünü ve tarihsel gelişim süreçlerini aktardı. Prof. Dr. Levent Öztürk ve Prof. Dr. Şükrü Torun ise müzikle terapinin beyin sağlığı, nöroloji, demans ve psikoloji üzerindeki klinik etkilerini bilimsel verilerle dinleyicilere sundu. Doç. Dr. Oktay Alver de Amasya Bimarhanesi'nin tıp tarihindeki yeri ve geçmişte burada uygulanan müzikle tedavi metotları hakkında bilgi verdi.

Uzmanlar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde akıl hastalarının su sesi ve özel müzik makamlarıyla tedavi edildiği Amasya Bimarhanesi'nin (Darüşşifa) bu alandaki öncü rolünü hatırlatarak, kentin ruh sağlığı ve müzikle tedavi alanındaki tarihsel liderliğine dikkati çekti.

Programa, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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