Amasya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

AMASYA'da, tünelden kavşağa giren otomobille çarpışıp takla atan motosikletin sürücüsü Eren F., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Ferhat Tüneli Valilik çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Eren F., yönetimindeki 05 AEH 765 plakalı motosikletle seyir halindeyken, tünelden çıkıp dönüş yapmak isteyen Recai B. yönetimindeki 19 UC 816 plakalı otomobile yandan çarpıp takla attı. Motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.