Amasya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Güncelleme:
Amasya'da otomobil ile çarpışan motosikletin yolcusunun yaralandığı kaza, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'da otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu konumundaki F.A. yaralandı.

Kaza, saat 17: 00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. N.T. yönetimindeki 55 FD 118 plakalı otomobil ile U.Y. kontrolündeki 05 AEY 066 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosiklette yolcu konumunda bulunan F.A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A., ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA / AMASYA,

