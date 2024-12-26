Amasya'da Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü Kutlandı

Amasya'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin 751'nci Vuslat Yıldönümü kapsamında, Amasya Valiliği ile Amasya Üniversitesi işbirliğinde "Şeb-i Arus Bayati Mevlevi Ayin-i Şerifi ve Sema Mukabelesi" programı düzenlendi.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, yaptığı konuşmada, Mevlana'nın, kendi ölüm gecesini, "düğün gecesi" anlamına gelen "Şeb-i Arus" olarak tarif etmesinin, onun ulaştığı üstün mertebenin bir göstergesi olduğunu, hayatı olduğu kadar, ölümü de güzelleştiren bu aydınlık düşüncenin, Anadolu'nun engin irfanının bir yansıması olduğunu söyledi.

Program, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin Musahabet-i Mesneviyye sunumu ve İstanbul Sema Heyeti'nin gerçekleştirdiği Sema Mukabelesi ile son buldu.

Programa, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.