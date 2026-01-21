Amasya'da apartman boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda kurtarılarak serbest bırakıldı.
İlçeye bağlı Yemişen Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğundan ses gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Havalandırma boşluğunda bulunduğu belirlenen karga, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel