Haberler

Amasya'da apartman boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı

Amasya'da apartman boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda kurtarılarak serbest bırakıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Yemişen Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğundan ses gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Havalandırma boşluğunda bulunduğu belirlenen karga, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu