Amasya'da LGS'de Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Töreni

Amasya'da Liselere Geçiş Sınavı'ndan ( Lgs ) yüksek puan alan öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavda kentte dereceye giren 48 öğrenci için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmasında, "Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, ailelerini ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimize gelecek planlanması yolunda başarılar diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Türkmen de uzun ve yorucu bir sürecin ardından elde edilen bu başarının emeklerini taçlandırdığını ifade etti.

Dereceye giren öğrencilerin gösterdikleri gayretin ömür boyu devam edeceğine inandığını belirten Mehmet Türkmen, milli, manevi, insani ve ahlaki değerlere sahip olmanın öneminin altını çizerek, öğrencilere hangi mesleği seçerlerse seçsinler bulundukları yerde gayretli ve örnek çalışmaları ile insanlara yol gösterici olmalarını tavsiye etti.

Sınavda derece elde ederek başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi. Tören ödüllerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.