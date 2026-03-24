Amasya'da köpek Oskar ile kedi Çiçek'in dostluğu örnek oluyor

Amasya'da emekli işçi Halil Kuru'nun bahçesinde beslediği Oskar adlı köpek ile Çiçek isimli kedinin dostluğu dikkati çekiyor.

Taşova ilçesine bağlı Yemişen Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Kuru, bahçesinde Kedi, köpek ve güvercin besliyor.

Köpeği "Oskar" ve kedisi "Çiçek"in çok iyi anlaştığını belirten Kuru, "Ailem ile birlikte beslediğimiz hayvanlarımız var, köpeğimizin ismi Oskar, kedimizin ismi ise Çiçek, bu hayvanlarımız bahçemizde birlikte yiyorlar, içiyorlar ve beraber geziyorlar. Şöyle bakıp düşündüğümüz an, savaş ortamında olan dünyamızda iki hayvan dostluk mesajı veriyor. İnsanların bunu anlaması lazım, bir kedi ve köpek anlaşıp birlikte yiyip, içip ve birlikte oynayabiliyorsalar biz neden yapmayalım, insanlar neden yapmıyor, çıkarlarımız ney?" dedi.

Kuru, kavgalarıyla bilinen kedi ve köpeğin dostluğunun örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
