Haberler

Amasya'da karın ardından caddeler beyaza büründü

Amasya'da karın ardından caddeler beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Merkezde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşan kar örtüsü nedeniyle cadde ve yollar beyaza büründü. Karayolları ve yerel ekipler, ulaşımın güvenliği için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya ve ilçelerinde kar etkili oluyor.

Kar kalınlığı il merkezinde 10 santimetreye, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Yağış sonucu caddeler beyaza büründü, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği İstanbul-Samsun kara yolunda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya Özel İdare ekipleri de kar nedeniyle kapanan 56 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu