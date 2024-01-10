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Amasya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen 2 eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 6 bin doldurulmuş makaron, 14 bin boş makaron, 14 kilogram kıyılmış tütün ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen 2 eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 6 bin doldurulmuş makaron, 14 bin boş makaron, 14 kilogram kıyılmış tütün ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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