Haberler

Amasya'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Amasya'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2025 ve 2026 yıllarındaki istihdam artırıcı projeler ve mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılında uygulanan İşbaşı Eğitim Programları ile Toplum Yararına Çalışma Programları başta olmak üzere, çeşitli kurs ve seminerler ile istihdama yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Önder Bakan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alınarak, il genelinde istihdamın artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı