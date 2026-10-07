Haberler

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AMASYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında kent merkezindeki Akbilek Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sevda Ç. yönetimindeki 34 CSA 121 plakalı otomobil ile Ramazan Ö. idaresindeki 34 MKL 304 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ramazan Ö.'nün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada sürücü Sevda Ç. ile araçta bulunan E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobillerde hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı

İnsanlar ev bulamazken o gayrimenkul imparatorluğu kurmuş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
İstanbul'da lisede bıçaklı kavga! 16 yaşındaki öğrenci 2 arkadaşını yaraladı

Lisede kavga! 16 yaşındaki öğrenci arkadaşlarına bıçakla saldırdı
Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında

Telefona bakan öğrenciler panik oldu! Görüntü polisi harekete geçirdi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Fatma Betül ifadeye çağrıldı
Belediyeyi çiftliğe çevirmişler! Rüşvet pazarlığı görüntüleri soruşturma dosyasında

Uyanık vatandaş, kirli rüşvet ağını böyle kaydetti

Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı

Dünyanın en azılı suçlusu İstanbul'da yakalandı
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella