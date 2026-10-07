Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı

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AMASYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında kent merkezindeki Akbilek Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sevda Ç. yönetimindeki 34 CSA 121 plakalı otomobil ile Ramazan Ö. idaresindeki 34 MKL 304 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ramazan Ö.'nün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada sürücü Sevda Ç. ile araçta bulunan E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobillerde hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı