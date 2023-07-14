Amasya'da HES kanalında erkek cesedi bulundu

Amasya'nın Keçili köyünde bulunan Karakeçili HES kanalında hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kanaldan çıkarılan ve öldüğü belirlenen kişinin zihinsel engelli Ali Akkaş olduğu tespit edildi. Akkaş'ın cesedi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna konuldu.