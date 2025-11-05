Amasya'da Halk Günü Toplantısı Gerçekleşti

Amasya'da vatandaşların sorunlarını direk Vali Önder Bakan'a aktardığı Halk Günü Toplantısı yapıldı.

Amasya Valiliği tarafından Büyük Otelde düzenlenen Kasım ayı Halk Günü toplantısında Vali Bakan vatandaşlarla buluşup, sohbet etti.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Bakan, "Halk günü toplantısında kıymetli vatandaşlarımızla görüşerek, talep ve sorunlarını dinledik. İnsanımızın, bizlere ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak, asli ve öncelikli görevimizdir."

Toplantı vatandaşların sorun, öneri ve taleplerinin alınmasının ardından sona erdi.