Amasya'da gübre yüklü TIR'ın kupa kısmında çıkan yangın dorseye sıçradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

AMASYA'da seyir halindeki gübre yüklü TIR'ın kupa kısmında yangın çıktı. Alevlerin dorseye de sıçradığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, sürücü Halil Akçal yara almadan kurtuldu.

Yangın, Amasya Çevre Yolu bağlantı noktasında dün akşam meydana geldi. Halil Akçal yönetimindeki gübre yüklü 63 K 6671 plakalı TIR, seyir halindeyken kupa kısmı alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup dışarı çıktıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kupa kısmında başlayıp dorseye sıçrayan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, TIR ise kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı