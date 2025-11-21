Amasya'da gaz sızıntısı zannedilen ölümün altından cinayet çıktı

Amasya'da evinde gaz sızıntısından zehirlenerek öldüğü iddia edilen Fatma Kılıç'ın (76), İstanbul'daki kardeşinin bacanağı Haşim Özer tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Özer, tutuklandı.

Olay, 24 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, Üçler Mahallesi'nde meydana gelmişti.Fatma Kılıç'a 2 gün telefonla ulaşamayan il dışındaki yakınları, komşularından yardım istemiş, kapıyı çalan komşular, içeriden ses gelmeyince şüphelenip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, itfaiyeciler, kapıyı açıp içeri girdiğinde Kılıç'ı mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz yatarken bulmuştu.Sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İlk incelemede, Kılıç'ın çay demlemek için ocağa koyduğu çaydanlığı unuttuğu, taşan suyun ateşi söndürmesiyle gazın odaya yayıldığı ve gaz sızıntısından zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Ancak boynundaki darp izleri üzerine ölüm şüpheli bulundu, Kılıç'a otopsi yapıldı.

DNA İNCELEMESİ YAPILDI

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 8 ay süren kapsamlı çalışma sonucunda şüpheli bulgulara ulaştı. Bu kapsamda 300'den fazla kişinin ifadesi alındı, DNA incelemeleri yapıldı. İstanbul'da yaşayan akrabası Haşim Özer'in olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Özer'in, borç istediği Kılıç'ı boğarak öldürdüğü, olayın gaz zehirlenmesi gibi görülmesi için çaydanlığı ocağa koyup gazı açtığı belirlendi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI, İTİRAF ETTİ

Haşim Özer, 19 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alındı. Amasya'ya getirilen Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, Kılıç'tan borç istediğini, vermeyince boğarak öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. Özer, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.