Haberler

Amasya'da gaz sızıntısı zannedilen ölümün altından cinayet çıktı

Amasya'da gaz sızıntısı zannedilen ölümün altından cinayet çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da başlangıçta gaz sızıntısı sonucu öldüğü sanılan Fatma Kılıç'ın ölümüyle ilgili 8 ay süren soruşturma tamamlandı. Yapılan incelemelerde, Kılıç'ın kardeşinin eşi Haşim Özer tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Özer'in Kılıç'tan borç istediği, olumsuz yanıt alınca cinayeti işlediği belirlendi.

  • Fatma Kılıç, Haşim Özer tarafından boğularak öldürüldü.
  • Haşim Özer, Fatma Kılıç'tan borç istediğini ve vermeyince onu öldürdüğünü itiraf etti.
  • Haşim Özer, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Amasya'da evinde gaz sızıntısından zehirlenerek öldüğü iddia edilen Fatma Kılıç'ın (76), İstanbul'daki kardeşinin bacanağı Haşim Özer tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Özer, tutuklandı.

Olay, 24 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, Üçler Mahallesi'nde meydana gelmişti.Fatma Kılıç'a 2 gün telefonla ulaşamayan il dışındaki yakınları, komşularından yardım istemiş, kapıyı çalan komşular, içeriden ses gelmeyince şüphelenip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, itfaiyeciler, kapıyı açıp içeri girdiğinde Kılıç'ı mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz yatarken bulmuştu.Sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İlk incelemede, Kılıç'ın çay demlemek için ocağa koyduğu çaydanlığı unuttuğu, taşan suyun ateşi söndürmesiyle gazın odaya yayıldığı ve gaz sızıntısından zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Ancak boynundaki darp izleri üzerine ölüm şüpheli bulundu, Kılıç'a otopsi yapıldı.

DNA İNCELEMESİ YAPILDI

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 8 ay süren kapsamlı çalışma sonucunda şüpheli bulgulara ulaştı. Bu kapsamda 300'den fazla kişinin ifadesi alındı, DNA incelemeleri yapıldı. İstanbul'da yaşayan akrabası Haşim Özer'in olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Özer'in, borç istediği Kılıç'ı boğarak öldürdüğü, olayın gaz zehirlenmesi gibi görülmesi için çaydanlığı ocağa koyup gazı açtığı belirlendi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI, İTİRAF ETTİ

Haşim Özer, 19 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alındı. Amasya'ya getirilen Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, Kılıç'tan borç istediğini, vermeyince boğarak öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. Özer, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasemin Berk:

Uzun süredir kripto para piyasasıyla ilgileniyorum ve Nelson FY rehberliğindeki piyasa analizleri karar verme sürecimi gerçekten geliştirdi. Son zamanlarda takip ettiğim içgörüler, çok daha fazla özgüvenle ve 318.000 dolarlık ekstralarla işlem yapmama yardımcı oldu. Kripto stratejilerini araştırıyorsanız, deneyimli bir analiz için Telegram "Nildatrading" üzerinden kendisiyle iletişime geçin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.