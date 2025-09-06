Amasya'da Filistin'e Destek İçin Program Düzenlendi

Amasya'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformunca Sultan Bayezit Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.

Amasya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akgül, yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını aştığını söyledi.

Gazze'de açıkça soykırım yaşandığını, halkın abluka ile açlığa mahkum edildiğini dile getiren Akgül, "Eylemlerimizle, dualarımızla, boykotlarımızla, yardımlarımızla her zaman mazlum Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Asıl kayıp umutsuzluğa düşüp direnişi bırakmaktır. Bizler iman ediyoruz ki zalimler yıkılacak ve kazanan izzetle direnen Müslümanlar olacak." dedi.

Sumud Filosu'nun önemine dikkati çeken Akgül, şunları kaydetti:

"Bu filo, Nuh'un Gemisi'nden sonraki en büyük insanlık alegorisi. Çünkü bu yolculukta hiçbir pasaport, hiçbir bayrak, hiçbir ideoloji bir diğerinden üstün değil. Burada kimse kimseyi kimliğinden dolayı tartmıyor, tek ölçü insan kalabilme iradesi. Bu gemilere binenler, "bizim çocuklarımız ve "onların çocukları" ayrımını çoktan reddetmiş insanlar. Onlar için Gazze'de ölen bir bebek ile kendi evlatlarının gözyaşı arasında hiçbir fark yok, işte bu yüzden bu filo bir yardım organizasyonundan fazlası. Bu filo, insanlık denen kavramın hala var olduğunu kanıtlayan yaşayan bir fotoğraf."

Etkinlikte Filistinliler için dua edildi.