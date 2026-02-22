Yaya geçidinde elektrikli bisiklete otomobil çarptı; 1 yaralı

AMASYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen elektrikli bisiklete otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ellibeşevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp A. yönetimindeki 35 AJ 8593 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Ahmet P. (77) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ahmet P. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı