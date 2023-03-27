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Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuray Balcı'nın (43) kullandığı 06 BFK 258 plakalı otomobil, Dutluk köyü kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak çalılıklara devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki çocukları Sudenur (19), Mustafa (14) ve Mahmut Balcı (9) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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