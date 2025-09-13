Haberler

Amasya'da Devrilen Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya'da Devrilen Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunda gerçekleşti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aynur T. (70) idaresindeki 05 DU 558 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy- Hamamözü kara yolu Korkut köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Recep T. (80) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum

"Yılmaz Güney bir katildir! Kadın düşmanı olmasına rağmen..."
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.