Taşova'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

Taşova'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
Güncelleme:
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki bir yolcu yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.

İ.K yönetimindeki 41 KK 964 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Destek mevkisinde devrildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan P.K. yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerincen Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

