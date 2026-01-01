Taşova'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki bir yolcu yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İ.K yönetimindeki 41 KK 964 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Destek mevkisinde devrildi.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan P.K. yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerincen Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel