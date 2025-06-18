Amasya'da Çocuk Parkı Yakıldı

Amasya'da Çocuk Parkı Yakıldı
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Amasya'nın Koza Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan çocuk oyun parkı kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanı Turgay Sevindi, olayı 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

AMASYA'da, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından yakılan çocuk oyun parkı, kullanılamaz duruma geldi.

Olay, dün gece yarısı Amasya'nın Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuk parkı kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından ateşe verildi. Parktan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürdü. Park kullanılamaz hale geldi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, "Şehrimizin çocuklarına neşe ve oyun alanı olması için özenle oluşturulan çocuk parkımız, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılmıştır. Bu kabul edilemez ve insanlık dışı saldırı, sadece bir parka değil; çocuklarımızın hayallerine, ailelerimizin güvenliğine ve hep birlikte kurmaya çalıştığımız huzurlu şehir ortamına yapılmıştır. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizle iş birliği içinde faillerin tespiti ve adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm süreçler başlatılmıştır" dedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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