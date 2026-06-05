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Amasya'da "Çevreye Saygı" yürüyüşü yapıldı

Amasya'da 'Çevreye Saygı' yürüyüşü yapıldı
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Amasya’da Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen 'Çevreye Saygı' yürüyüşünde katılımcılar, çevre bilincine dikkat çekmek için Yavuz Selim Meydanı’na kadar yürüdü. Törende konuşan İl Müdürü Derya Bulut, bu yılki temanın 'Dünya Bize Emanet' olduğunu vurguladı.

Amasya'da Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Çevreye Saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik için katılımcılar, İstasyon Köprüsü üzerinde bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan grup, ellerinde çevre bilincine dikkati çeken dövizlerle Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Derya Bulut, törende yaptığı konuşmada, hafta boyunca çevre bilincini artırmak adına pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yılki temanın önemine değinen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Biz de bu çevre günü etkinliklerimizi hafta içerisinde birçok programla tamamlamış bulunuyoruz. Bu yılki temamız 'Dünya Bize Emanet'. Aslında bütün çocuklar bize emanet, dünyanın bize emanet olduğu gibi. Biz de bundan sonraki süreçte bu emaneti güzel taşıyıp, inşallah bizden sonra gelen nesillere güzel emanet edebiliriz."

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
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