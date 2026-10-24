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Amasya'da ceviz ağacından düşen 65 yaşındaki Talet Topuz hastanede öldü

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Amasya'da ceviz ağacından düşen 65 yaşındaki Talet Topuz hastanede öldü
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Amasya'da evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan 65 yaşındaki Talet Topuz, dengesini kaybederek yere düştü. Hastaneye kaldırılan Topuz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

AMASYA'da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Talet Topuz (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ormanbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Talet Topuz, dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topuz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talet Topuz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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