Haberler

Amasya'da Cami-Engelli Buluşması

Amasya'da Cami-Engelli Buluşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Cami-Engelli Buluşması" programı düzenlendi.

Amasya'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Cami-Engelli Buluşması" programı düzenlendi.

Amasya İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Amasya Otizm Derneği ve Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesinin katkılarıyla Mehmet Paşa Camii'nde gerçekleştirilen programa dernek üyeleri katıldı.

Programda konuşan İl Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Kaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Engelli Koordinatörlüğüne teşekkür etti.

Cami görevlilerinin de katkı sunduğu programda Kur'an-ı Kerim okundu, sohbet gerçekleştirildi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Programda engelli bireylerin cami ve ibadet hayatına aktif katılımının önemine dikkati çekildi.

Kaynak: AA
Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı alıyor

Haluk Levent'e bir darbede eşinden! Boşanmak için gün sayıyor

Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha
Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı

Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı