Amasya'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu başladı

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunun Merzifon güzergahında yoğunluk oluşturuyor.

Trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bölgede denetimlerini artırdı.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları, araç takip mesafelerini korumaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, mola vermeleri konularında bilgilendirmede bulunuyor.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Amasya Emniyet Müdürlüğünce Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasını kapsayan 10 günlük süreçte trafik kazası riski taşıyan kritik nokta ve kavşaklarda gündüz saatlerinde 36 ekip, 72 personel, gece saatlerinde ise 24 ekip ve 48 personel ile trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerde farkındalık oluşturulması amacıyla ekip araçlarında bulunan kayar LED paneller aracılığıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının da sürdürüleceği kaydedildi.