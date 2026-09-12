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Amasya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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- Kaza, KGYS kamerasıyla görüntülendi

Amasya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Irak uyruklu Anas Khell Hassan Al Rubaye (18) yönetimindeki motosiklet, Amasya-Tokat kara yolu Helvacı Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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