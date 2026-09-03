Amasya'da Bağımlılıktan Değerlere Projesi

Amasya'da İl Müftülüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından imzalanan iş birliği protokolüyle "Bağımlılıktan Değerlere" Projesi hayata geçirildi.

Kentte denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin topluma kazandırılması, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve manevi değerlerle bağlarının kuvvetlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İl Müftüsü İbrahim Yavuz ile Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Programda manevi danışman Mustafa Yalçın da hazır bulundu.

Projeye yükümlülerin Amasya'nın tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını tanımaları, manevi değerlerinin güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA