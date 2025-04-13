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Amasya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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AFAD'ın verilerine göre, Amasya'nın Taşova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Amasya Valiliği, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın gelmediğini açıkladı.

(AMASYA) - Afad'ın açıkladığı bilgiye göre Amasya'nın Taşova ilçesinde, 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amasya Valiliği depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın gelmediğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Amasya'nın Taşova ilçesinde, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.43'te meydana gelen depremin derinliği 4,6 büyüklüğü olarak aktarıldı.

Amasya Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "13 Nisan günü saat 17.43'de merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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