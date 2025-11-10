Amasya'da 300 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi

AMASYA'da, 300 lise öğrencisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bedenleriyle vefat tarihi ve saatinin koreografisini yaparak andı.

Suluova ilçesi Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünü özel koreografiyle andı. 300 öğrencinin bedenleriyle oluşturduğu koreografide Atatürk'ün ölüm tarihi ve saati ile Atatürk bayrağı yer aldı. O anlar havadan görüntülenip kliple sosyal medyada paylaşıldı.