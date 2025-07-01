Amasya'da 30 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Amasya'da 30 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Amasya'da 30 çocuk için düzenlenen sünnet şöleninde, çocuklar çeşitli etkinliklerle bir geleneği yaşattı. Vali Önder Bakan ve diğer protokol üyeleri etkinlikte yer aldı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Amasya'da 30 çocuk için "Sünnet Şöleni" gerçekleştirildi.

Sultan 2. Beyazid Külliyesi'nde, Sultan 2. Beyazid Vakfı hayır şartını yerine getirmek üzere yapılan etkinlikte konuşan Vali Önder Bakan, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün destekleriyle çocuklar için toplu sünnet töreni gerçekleştirildiğini ve bir geleneğin devam ettirildiğini söyledi.

Yemek programıyla başlayan programda çocuklar daha sonra saltanat kayığı ile Yeşilırmak nehrinde tur attılar ve üstü açık otobüsle şehri gezdiler.

Programa, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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