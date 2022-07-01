Amasya'da 180 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi

Amasya'da yaşanan gıda zehirlenmesi sonucu onlarca işçi hastanelik oldu. Benzer şikayetle hastaneye başvuran işçiler tedavi altına alınırken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDULAR

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) özel bir yemek firmasının hizmet verdiği 3 fabrikada çalışan bazı işçiler, dün öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

180 İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde de bazı işçilerin şikayetlerin devam etmesi üzerine toplam 180 işçi, Merzifon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin dün öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. İşçilerin büyük bölümü hastaneden taburcu edildi, bazılarının tedavisi ise sürüyor. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldı.