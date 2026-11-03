Amasya'da 170 anaokulu öğrencisi yeşil vatan için doğa temalı kostümlerle yürüdü

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Amasya'da okul öncesi eğitim seviyesindeki 170 öğrenci, "yeşil vatan" bilinci ve doğa sevgisine dikkati çekmek amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kostümlerle yürüyüş yaptı.

Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte minik öğrenciler, aileleriyle evlerinde atık malzemeler ve geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları orman ve doğa temalı kostümleri giydi.

Öğretmenleri ve velileri eşliğinde yürüyen öğrenciler, "Yeşil vatan istiyoruz" sloganı atarak çevre konusunda farkındalık mesajı verdi.

Okul önünden başlayan yürüyüş, Şehzadeler Gezi Yolu'nda sona erdi.

Velilerden Betül Özgen, projenin çocuklar için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza yeşilin ve geleceğin anlamını ve önemini aktarmak istedik. Geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığımız şapka ve kıyafetleri vatandaşlarımıza sunduk. Doğa demek yaşam, yaşam demek gelecek demek." ifadesini kullandı.

Zehra Kervan da çevre bilincinin küçük yaşta kazanılması gerektiğine işaret ederek şöyle dedi:

"Çocuklarımıza sadece doğayı değil, atık malzemelerden tasarladığımız kıyafetlerle geri dönüşümün önemini yaşayarak öğrettik. Bu yürüyüşle çevredeki insanlarda da güçlü bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Doğa bize emanet. Küçük ellerin büyük hayalleriyle daha yeşil bir gelecek mümkün. Bu güzel farkındalığı yaratan öğretmenlerimize ve okul yönetimimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA