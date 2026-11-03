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Amasya'da 16 yıl 8 ay ceza alan firari hükümlü akaryakıt istasyonunda yakalandı

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Amasya'da 16 yıl 8 ay ceza alan firari hükümlü akaryakıt istasyonunda yakalandı
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Amasya'da iki ayrı dosyadan toplam 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. (39), polis operasyonuyla akaryakıt istasyonunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. cezaevine gönderildi.

AMASYA'da, iki ayrı dosyadan toplam 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. (39), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla akaryakıt istasyonunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma' suçundan 2 ayrı dosyadan toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan H.Y.'nin Amasya'da bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu H.Y.'nin 31 Ekim'de kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda olduğu belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.Y.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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