Amasra maden faciası duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı

DURUŞMA DEVAM ETTİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası duruşmalarında tutuksuz sanıklardan hazırlık şefi S.Y. kendisini savunarak, gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, 7 tutuklu sanığın tutukluluk halleri ve 16 tutuksuz sanığın adli kontrol şartlarının devamına, Türkiye Taşkömürür Kurumu'na bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki ocağın da değerlerin normale dönüp dönmediğinin tespiti için kameralarla her ayın 15'inde gaz ölçüm değerlendirilmesi yapılmasına karar verildi. Duruşma 24 Temmuz Pazartesi saat 10: 00'a ertelendi.

Ayhan ACAR/ BARTIN,