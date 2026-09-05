Haberler

Amasra'da Eylül Ayında Turizm Yoğunluğu Sürüyor

Amasra'da Eylül Ayında Turizm Yoğunluğu Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın tarihi ilçesi Amasra, yaz aylarında plajlarında yüzde 90 doluluk yaşadı. Eylül ayında da doluluk oranı yüzde 60-70 seviyesinde. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, deniz suyunun hala sıcak olması ve balık sezonunun etkisiyle ekim ayında bile yoğunluk beklediklerini söyledi. Esnaf ise yoğunluğun okullar açılana kadar devam edeceğini öngörüyor.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'daki plajlarda yaz aylarında yüzde 90 oranında doluluk yaşandı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, eylül ayında da doluluk oranlarının üst seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Şu anda otellerde ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 60-70 civarında. Biz eylül ayı değil, ekim ayında bile yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Batı Karadeniz'in incisi Amasra, özellikle yaz mevsiminde ziyaretçilerin akınına uğruyor. Amasra, doğal güzellikleri ve bakir koylarının yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile turistlerin ilgisini çekiyor. Deniz turizminin gözde merkezleri arasında yer alan Amasra, haziran, temmuz ve ağustos aylarında plajlarında yüksek doluluk oranlarına ulaştı. İlçede büyük liman ve küçük limanda bulunan plajların yanı sıra Tarlaağzı, Bozköy, Çakraz ve Göçkündemirci plajları yaz aylarında büyük ilgi gördü. Amasra, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derecele olması nedeniyle tatilcilerin birinci tercihi arasında yer alıyor.

'EYLÜL AYINDAYIZ AMA DENİZ HALA SICAK VE YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR'

Esnaf Hasan Özışık, "Deniz sezonunun geçen seneye oranla bir hayli yüksek seyretti. Havaların ve dalgaların az olması, Bartın'ın diğer sahillerinde denize girmenin yasak olduğu dönemlerde küçük liman ve büyük limandaki plajlarda girişlerin serbest olması bu yoğunluğu artırdı. Eylül ayına gelmemize rağmen deniz suyu sıcaklıklarının halen yüksek seyretmesi nedeniyle bu yoğunluğun okulların açılmasına kadar devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

'OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 60-70 CİVARINDA'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam ise "Havaların güzel gitmesiyle beraber haziran, temmuz ve ağustos aylarında güzel bir sezon geçirdik. İlçemizdeki büyük liman ve küçük limanda bulunan plajların yanı sıra Tarlaağzı, Bozköy, Çakraz, İnkum, Güzelcehisar ve Göçkündemirci plajlarında yüzde 80-90 doluluk oranlarına ulaştık. Şu anda eylül ayında olmamıza rağmen doluluk oranlarımız üst seviyede seyrediyor. Amasra çevre illere yakın olan denizi olan ve balık sezonunda palamudun bolca çıkması nedeniyle deniz sezonu ve balık sezonu şu anda çok yoğun şekilde devam ediyor. Şu anda otellerde ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 60-70 civarında. Biz eylül ayı değil, ekim ayında bile yoğunluk bekliyoruz. Çünkü Bartın Üniversitesi'ne kaydolmaya gelen öğrencilerin, aileleriyle birlikte ilçemizi ziyaret edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili bugün de seçilemedi
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Başkent güne operasyonla uyandı! Çok sayıda adrese baskın

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye! Aileler isyan etti
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

Köprü ve otoyollarla ilgili yeni karar Resmi Gazete'de
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısında hesap sorulurken kahkaha iddiası! Acılı baba çileden çıktı

Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket
Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Reklam panosundaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

Reklam panosundaki afişi kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi

Belediye önünde şafak vakti hareketlilik! Polis kuş uçurtmuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı