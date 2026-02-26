Haberler

Amasra'da Üniversite Öğrencisi Denizde Hayatını Kaybetti

Amasra'da Üniversite Öğrencisi Denizde Hayatını Kaybetti
Bartın'ın Amasra ilçesinde, elbiseleriyle denize giren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi H.S.E. çırpınmaya başladıktan sonra sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde elbiseleriyle denizde yardım çağrısında bulunan ve bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan üniversite öğrencisi H.S.E. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Büyük Liman Plajında meydana geldi. Karabük Üniversitesinde okuduğu öğrenilen H.S.E., iddiaya göre elbiseleriyle kumsaldan denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan H.S.E.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı (DEGAK-3) dalgıç ekibi sevk edildi. Denizden çıkartılan H.S.E. sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üniversite öğrencisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
