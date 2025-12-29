Bartın'da şiddetli rüzgar 6 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 6 metreyi aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalışırken, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.