Bartın'da şiddetli rüzgar 6 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatte 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu. Balıkçılar denize açılamadı ve güvenlik önlemleri alındı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalışırken, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
